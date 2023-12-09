تداول 75 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 832 شاحنة و115 سيارة ، وشملت حركة الواردات 67500 طن بضائع ، 553 شاحنة و105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 279 شاحنة و10 سيارات.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي الكرم وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة و السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس . فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن ، 260 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و اور

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .