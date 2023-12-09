كتائب القسام تنصب كمينين لقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة

ذكر مصدر قيادي في كتائب القسام أن عناصر المقاومة نجحوا في إيقاع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة.

كانت كتائب القسام أعلنت أنه تم استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

وقصفت سرايا القدس تحشدات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون..

ودكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون

واستهدفت كتائب القسام غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل