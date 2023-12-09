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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها قصفت مجددا حشودا لقوات العدو المتوغلة في محور شمال خان يونس بقذائف هاون.

وذكر مصدر قيادي في كتائب القسام أن عناصر المقاومة نجحوا في إيقاع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في ح يالشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة.

كانت كتائب القسام أعلنت أنه تم استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين105".

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وقصفت سرايا القدس تحشدات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

ودكت  كتائب القسام  تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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