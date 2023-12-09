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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المطلة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه ، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع المطلة «بالأسلحة المناسبة»، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة جوية عنيفة على عيتا الشعب حيث تشير المعلومات الي وقوع إصابات.

وكان وفد فرنسي يزور بيروت حاليا أكد على أهمية دور الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون للوفد الفرنسي، حيث ضم الوفد المدير العام للشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريدريك موندلوني، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية مع وفد مرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.

كما توجه قائد الجيش بالشكر للسلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.

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