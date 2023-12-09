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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة للأونروا وانقطاع الاتصال بالنازحين فيها

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن جنود الاحـــتـلال اقتحموا  مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا غرب مدينة غزة، مشيرا الي انه تم فقدان الاتصال بالنازحين في تلك المدرسة.

كما حاصرت قوات الاحتلال مدرسة خليفة التي تضم أكثر من 10 آلاف نازح وقناصته يطلقون النار عليهم.


ويشار إلى أن  وزارة الصحة الفلسطينية في غزة كانت قد قالت  ان مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة استقبل خلال 24 ساعة الماضية 62 فلسطينيا و 99 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه في غزة  استشهد 71 شخصا وأصيب  160 آخرين  حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى.


وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورة أشرف القدرة في اليوم 63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صرح  ان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وابادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والاحياء السكنية

وذكر القدرة - بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة - أن  الاحتلال الاسرائيلي يمنع وصول سيارات الاسعاف لاخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت

وأشار الي انه وصل للمستشفيات فقط 313 شهيد و 558 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات

وأعلن كذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى 17.487 شهيداً وإصابة 46.480 الف مواطن، مبينا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وقال أيضا : كما غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري 618 من ( 407 جريح و 211 مريض )؛ وان أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة

وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير انسانية

وتابع القدرة : الاحتلال الاسرائيلي ينفذ جرائم ابادة جماعية في المدارس ومسح للاحياء السكنية شمال غزة ويخرج مستشفياتها عن الخدمة

ولفت أيضا الي ان الوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الاقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 % .

وأردف قائلا : المستشفيات فقدت مثبتات العظام ومختلف المستلزمات والادوية الجراحية وعلاج الحروق وبنوك الدم فقدت فحص الفيروسات لوحدات الدم ويتم نقل وحدات دم دون فحص ونحذر من خطورة ذلك على الجرحى والمرضى وصحة المجتمع ونضع الجميع عند مسؤولياته لمنع الكارثة.

كما طالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل  لتوفير الحماية والادوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل تمكين الطواقم الطبية من اعادة تشغيلها وانقاذ الجرحى والمرضى

ودعا كافة الأطراف بتوفير ممر انساني امن من اجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا

وحث الجهات الدولية علي توفير مستشفيات ميدانية عاجلة لشمال غزة وكذا اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للأفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة بدى قوات الاحتلال الاسرائيلي

وطلب أيضا من الامم المتحدة ومؤسساتها الدولية لمنع الكارثة الإنسانية والصحية للنازحين في اماكن الايواء.

وناشد المجتمع الولي وعلى راسه منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الاممية بالعمل فورا على توفير الفحوصات الفيروسية اللازمة لمأمونية وحدات الدم، مطالبا  الطواقم الطبية الموجودة في شمال غزة  للتوجه الى مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات التي يمكنهم الوصول اليها من أجل انقاذ الجرحى والمرضى

 

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