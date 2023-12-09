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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملكية عقارات كلمة السر في الجريمة الأسرية بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة دار السلام م.ذبحة أسرية حيث قام مهندس بقتل والده بسبب الخلاف على ملكيه بعض العقارات بعد ان استغل المتهم جهل والده وقام بنقل ملكيه العقارات له ، وحال تدخل والدته قام بقتلها باستخدام سلاح الي .

ولم يكتفي بذلك بل قام بقتل شقيقة وصديقة اللذان حضرا لمحاوله اقناعه برد ملكيه العقارات الي والده ، القي القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيق .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود واقعة قتل في شارع الخلفاء الراشدين بدائرة القسم .

علي الفور تحركت أجهزة الأمن وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل مهندس ٢٢ سنة قام بقتل والده ٥٥ سنة بسبب الخلاف علي ملكيه بعض العقارات بعد ان استغل المتهم جهل والده وقام بنقل ملكيه العقارات له ، وحال تدخل والدته ٤٥ سنة قام بقتلها باستخدام سلاح الي .

وعقب ارتكاب الجريمة قام المتهم بدفنهما بالجراج اسفل العقار ووضع طبقه اسمنتيه لمنع انبعاث الرائحه ، واثناء حضور شقيقه وصديقه دون علمهما بالجريمة ، وذلك لاقناعه باعاده ملكيه العقارات لوالده قام بقتلهما باستخدام ذات السلاح  ودفنهما بجراج العقار وصب الخرسانه عليهما ايضاً .

دار السلام قتل والده قتل شقيقه مذبحة اسرية ملكية العقارات واقعة قتل

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