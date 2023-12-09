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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هي تنتخب.. تغطية خاصة لقومي المرأة خلال أيام الانتخابات

صدى البلد

يطلق المجلس القومى للمرأة، بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام هى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة،  تحت عنوان "هي تنتخب"، من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية من كافة محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميدانى منتشرين بكافة المحافظات .


وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر ، وهى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات الهامة وتستعرض المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى كافة الملفات ، وتسلط الضوء على الدور الهام الذى تلعبه المرأة فى كافة الاستحقاقات الدستورية.

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