واشنطن: على حماس السماح للصليب الأحمر بمقابلة الأسرى الصهاينة في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على ضرورة السماح للصليب الأحمر بالالتقاء بالأسرى المتبقين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال محادثة بين بلينكن ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، و فقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، اليوم السبت، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."

وفي بيان آخر، أعلنت القسام إحباط محاولة جيش الاحتلال، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدمة بين قتيل وجريح، مؤكدة علي إصرارها على المضي في إفشال كل خطط جيش الاحتلال وأهدافه في قطاع غزة.