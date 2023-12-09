حزب الله اللبناني يستهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وحقق فيها إصابة مباشرة.



وقال حزب الله أيضاً انه استهدف تجمعا لجنود مشاة في محيط موقع رويسة العاصي وحقق فيه إصابات مباشرة.

ومن جانبها ، أعلنت سرايا القدس ، تمكن مجاهديها من إيقاع قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل شرق خانيونس.

وأكدت سرايا القدس أنها أوقعت ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ(RPG).

ومن جانبها ، دكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

في اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، اليوم السبت، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."

وفي بيان آخر، أعلنت القسام إحباط محاولة جيش الاحتلال، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدمة بين قتيل وجريح، مؤكدة علي إصرارها على المضي في إفشال كل خطط جيش الاحتلال وأهدافه في قطاع غزة.

وعن تفاصيل المحاولة الفاشلة للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد الأسرى، كشفت القسام أن "جيش الاحتلال استخدم سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه."

وأضافت القسام أن هذه المحاولة الفاشلة تؤكد مجدداً أن "الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة."