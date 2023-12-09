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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى علوي تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية: لازم نكمل المسيرة

ليلى علوي
ليلى علوي

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وقالت في مقطع فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز": "بلدنا أمانة في ايدينا لازم نكمل المسيرة، أنا شخصيا هأنزل الانتخابات لأنه دوري وميصحش أقصر فيه.. انزل انتخب وأدلي بصوتك ده واجبك وحقك".

وتفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسماؤهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

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