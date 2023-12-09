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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرموش يسجل أول أهدافه في بايرن ميونخ

مرموش
مرموش

نجح المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في إحراز هدف تقدم فريقه ضد ضيفه بايرن ميونخ، خلال المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

وبدأ الدولي المصري المباراة في تشكيل فرانكفورت الأساسي، ليمنح أصحاب الأرض فرصة التقدم مبكرًا، بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء.

وجاء الهدف بعد كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء، تابعا مهاجم فولفسبورج السابق، ليهيئها لنفسه قبل أن يوجه تسديدة أرضية زاحفة، عجز مانويل نوير عن التصدي لها.


ويعد هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عامًا في شباك الفريق البافاري بعدما عجز عن ذلك في 5 مواجهات سابقة، جميعها في البوندسليجا.

ولعب مرموش ضد بطل ألمانيا بقمصان فولفسبورج، شتوتجارت وفرانكفورت، لم يذق خلالها طعم الفوز حتى الآن.

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