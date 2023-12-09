تشكيل الوداد الرسمي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

أعلن عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يخوض مواجهة أمام سيمبا التنزاني، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شهد التشكيل عودة زهير المترجي لأول مرة هذا الموسم لقائمة الفريق بينما قرر اعتماد سامبو جونيور في خط الهجوم للمباراة الثانية تواليا بعد استعادة مستواه أمام مولودية وجدة بالدوري وتسجيل هدف من ثلاثية الانتصار.



وفيما يلي التشكيل الرسمي للوداد:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع

يحيى عطية الله - أيت برايم _ جمال حركاس - أيمن أبو الفتح

خط الوسط

يحيى جبران _ زكرياء الدراوي _ حمدي الهوني

خط الهجوم

منتصر الهتيمي _ سامبو جونيور _سيف الدين بوهرة