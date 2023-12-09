محافظ السويس يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الاستعدادات النهائية للوقوف علي جاهزية المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر انعقادها على مدار أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

رافق المحافظ في جولته التفقدية كل من خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة واحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات.

وأثناء التفقد أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالمرور المستمر على اللحان ومراجعة كافة المرافق والخدمات داخل مقار اللجان الانتخابية والمراكز الانتخابية بالمدارس.. مشددا علي ضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة داخل اللجان وتوفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين والتسهيل علي الناخبين الوصول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن حقهم الانتخابي.

ودعا المحافظ أبناء السويس وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية لنؤكد للعالم أن مصر دولة حضارة ولديها شعب يحب الانتماء لوطنهم الحبيب مصر.

يذكر ان محافظة السويس بها لجنة عامة.. ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية

ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي.

يضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي.

ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب.

أما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب بالجناين.

اما عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس عدد 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء. وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين.