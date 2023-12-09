«رجال طائرة الأهلي» يفوز على بتروجت في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بالدوري.

قدم «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، لينجح في الفوز بنتيجة 3-0، وتقدم الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-22، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، وحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-15.

وقدم الفريق أداءً مميزًا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، ويواصل عروضه القوية التي يقدمها بالبطولة.