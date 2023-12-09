عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع اشتباكات عنيفة بين حماس وجيش الاحتلال في عدة مناطق بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

تواصلت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في مناطق متعددة من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إن مقاتليها 'يخوضون معارك عنيفة من المسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب مخيم جباليا' شمال غزة. 

كما أضافت أن اشتباكات وقعت في منطقة الزيتون الواقعة في شمال غزة أيضًا.

وشهدت جباليا عدة أيام من القتال العنيف، بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن الكتيبة 931 تلقت معلومات عن احتلال مقاتلي حماس للمباني في المنطقة.

كما ادعى الاحتلال: “بناء على ذلك، شنت القوات هجوما مستهدفا على تلك المباني”.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة سي إن إن، يظهر جنودًا يطلقون النار من الأزقة. 

وزعم الجيش المحتل إن حماس “نصبت كمينا في نفس المنطقة، استعدادا لمهاجمة قواتنا أثناء مرورها عبر طريق المرور المركزي. وقامت القوات بتطويق العدو في أحد الأزقة وفاجأتهم”.

وأضاف أن الفرقة 98 واصلت قتال حماس في خان يونس في الجنوب، بدعم من القوات الجوية. 

وتابع أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مسجد أثناء قيام قوات من الكتيبة 12 التابعة للواء مشاة جولاني بشن غارة.

كما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عمليات متعددة نفذتها وحدات أخرى في جنوب غزة، بما في ذلك هجوم على غرفة قيادة تابعة لحماس وممرات الأنفاق.

 

الاحتلال الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

موضوعات متعلقة

البرازيل تحث فنزويلا على تجنب تأجيج النزاع على الأراضي مع جويانا

أوكرانيا تزيل آثار الحقبة السوفيتية

الآلاف يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بساحة البرلمان البريطاني

الاتحاد الأوروبي يهاجم مبادرة أوبك للتخلص التدريجي من الوقود الإحفوري

بعد استقالته .. وزير بريطاني يتهم الحكومة بتجاهل أزمة المهاجرين غير الشرعيين

جيش الاحتلال يطالب المدنيين في خان يونس بمغادرة جزء كبير من المنطقة

وزير الخارجية الأمريكي يناقش أزمة غزة مع رئيس الصليب الأحمر

خاص|العدوان على غزة يكشف الفجوة بين الرأي العام الأمريكي وإدارة بايدن

ترشيحاتنا

الحكومة تقترض 96.5 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف التفاصيل

الحبس سنة عقوبة استعمال القوة لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

زيزو وشيكابالا.. مدرب ساجرادا يكشف أسباب الخسارة أمام الزمالك في الكونفدرالية

إعلام فلسطيني : قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على جباليا بشمال غزة

متخفيا ضمن قافلة إنسانية.. قناة عبرية تزعم: السنوار فرّ من شمال غزة بداية الحرب

غزة تحت القصف.. غارات جوية تشل جهود إزالة الأنقاض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

تغير الصوت والسعال بينها.. علامات غير متوقعة تكشف السرطان في مراحله الأولى

توب هاف ستومك.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فيديو

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين

حققت 20 بطولة متنوعة.. من هي حسناء النادي الأهلي التي تصدرت التريند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ