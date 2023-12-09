اندلاع اشتباكات عنيفة بين حماس وجيش الاحتلال في عدة مناطق بغزة

تواصلت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في مناطق متعددة من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إن مقاتليها 'يخوضون معارك عنيفة من المسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب مخيم جباليا' شمال غزة.

كما أضافت أن اشتباكات وقعت في منطقة الزيتون الواقعة في شمال غزة أيضًا.

وشهدت جباليا عدة أيام من القتال العنيف، بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن الكتيبة 931 تلقت معلومات عن احتلال مقاتلي حماس للمباني في المنطقة.

كما ادعى الاحتلال: “بناء على ذلك، شنت القوات هجوما مستهدفا على تلك المباني”.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة سي إن إن، يظهر جنودًا يطلقون النار من الأزقة.

وزعم الجيش المحتل إن حماس “نصبت كمينا في نفس المنطقة، استعدادا لمهاجمة قواتنا أثناء مرورها عبر طريق المرور المركزي. وقامت القوات بتطويق العدو في أحد الأزقة وفاجأتهم”.

وأضاف أن الفرقة 98 واصلت قتال حماس في خان يونس في الجنوب، بدعم من القوات الجوية.

وتابع أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مسجد أثناء قيام قوات من الكتيبة 12 التابعة للواء مشاة جولاني بشن غارة.

كما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عمليات متعددة نفذتها وحدات أخرى في جنوب غزة، بما في ذلك هجوم على غرفة قيادة تابعة لحماس وممرات الأنفاق.