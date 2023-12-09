نتنياهو لـ بايدن: المعارك في خان يونس ستستمر شهرًا إضافيًا

أعلنت القناة 13 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المعارك في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ستستمر شهرًا إضافيًا.

وكان نتنياهو ثَمَّن، اليوم السبت، 9 ديسمبر 2023، موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن لمنع قرار وقف اطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن دعوات إنهاء الحرب تمنع الكيان الصهيوني من القضاء على حماس.

وقال، في كلمة له اليوم السبت، إن تل أبيب ستواصل حربها للقضاء على حركة حماس، وتحقيق الأهداف الأخرى التي وضعتها.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "لا يمكن للدول الأخرى دعم القضاء على حماس والدعوة في نفس الوقت لوقف إطلاق النار بغزة".