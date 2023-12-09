محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية استعدادا للانتخابات الرئاسية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار استعدادات مصر لانتخابات الرئاسة 2024، بجولة تفقدية للمقار واللجان الانتخابية في حي الجمرك. هدفت هذه الجولة إلى الوقوف على التجهيزات النهائية وضمان جاهزية تامة لتنظيم العملية الانتخابية.

التنسيق الكامل بين الجهات المعنية

وأكد الشريف خلال جولته أن هناك تنسيقًا تامًا بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية. يهدف هذا التنسيق إلى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية بشكل فعّال، وتقديم الدعم اللوجيستي الضروري. كما تؤكد هذه الخطوة على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحقيق سير سلس لعملية الاقتراع.

التدابير الاستباقية لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات

تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية. شملت هذه المتابعة الشوارع المحيطة باللجان ورفع كفاءتها، إضاءة الشوارع، والنظافة العامة. كما تم التأكيد على رفع أي إشغالات تعيق وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

توفير وسائل الراحة والتسهيلات

تم اتخاذ تدابير لضمان راحة وسهولة الوصول لجميع فئات المواطنين. تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار مريحة. وتم توفير وسائل مناسبة للتهوية، بالإضافة إلى توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بهدف تسهيل عملية التصويت لهم.

دعوة محافظ الإسكندرية للمشاركة الإيجابية

وفي ختام جولته، دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية. حيث أكد على أهمية ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي. يأتي هذا الدعوة كجزء من التوجيهات لتعبير الانتخابات عن إرادة المصريين، وتجسيد تطلعاتهم وآمالهم في مستقبل مزدهر.

في ختام هذا التقرير، يتبين لنا الجهود المبذولة من قبل اللواء محمد الشريف وفريقه في محافظة الإسكندرية لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية الرئاسية. تعكس هذه الجهود الدقيقة والتنظيم العالي التزاماً قوياً بقواعد الشفافية وتوفير بيئة إيجابية وآمنة للمواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي. لقد قامت الحكومة باتخاذ تدابير استباقية مهمة واستعدادات إيجابية، مع التركيز على تلبية تطلعات الناخبين وتسهيل عملية التصويت. تلك الجهود تعكس التزام الحكومة بقيم الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة مستقبل البلاد.

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