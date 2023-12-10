للفلاح.. التأمين الزراعي يحمي من أضرار تلقبات الطقس والتغيرات المناخية

قال محمود عادل، رئيس لجنة التأمين الزراعي، إن هذا التأمين مهم وضروري، حيث أن الزراعة هي مصدر الرزق في الدول النامية والعالم الثالث، كما تساعد الزراعة على توفير المواد الخام للعديد من الصناعات في تلك البلدان.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج بيزنس، المذاع علي فضائية صدى البلد، أن التأمين الزراعي يكون ضد المخاطر التي تواجه الزراعات، ضد التلقبات في الطقس والتغيرات المناخية، وندرة المياه.



وأكد أنه يتم تعويض الفلاح من خلال وثيقة عن الخسائر التي تعرض لها.

ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.

وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.

ولذلك يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.