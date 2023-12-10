معتمد جمال السر.. الزمالك يكشف مصير الثلاثي المتمرد

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تفاصيل موقف الثلاثي المتمرد أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، عقب انتهاء فترة إيقافهم لمدة شهر بسبب مخالفة التعليمات.



وقال سالم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة "فتوح وصبحي والزناري سيشاركون في تدريبات الزمالك، الإثنين المقبل بشكل طبيعي".

وأضاف: "مشاركة ثلاثي الزمالك في يد المدير الفني للفريق، معتمد جمال، وفتوح وصبحي والزناري قاموا بتنفيذ العقوبة، لكن هناك قرار من مجلس الإدارة بعرض الثلاثي للبيع، وهذا أمر لم يتم التراجع عنه".

وكان الزمالك قد قرر عرض الثلاثي المتمرد للبيع، على خلفية مغادرة معسكر الفريق الأبيض، ليلة مباراة زد في الدوري المصري.

وعن توقيع عقود جديدة مع معتمد جلال، علق: "مجلس الإدارة يثق في المدرب الحالي، لكن دراسة التعاقد مع مدير فني أجنبي لا زالت قائمة، ومجلس الإدارة يعمل في هذا الملف، وهناك تفاوض مستمر، ومجلس إدارة الزمالك يعمل على حل كافة الأمور، بجانب سداد مستحقات اللاعبين".