إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على أودينيزي برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصارا كبيرا على ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، اليوم، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في إطار الجولة 15 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مرة أخرى بعدما فقدها لمدة 24 ساعة فقط، عقب فوز غريمه يوفنتوس أمس /الجمعة/ على نابولي بهدف دون رد.

سجل رباعية الإنتر، هاكان كالهانوجلو من ضربة جزاء في الدقيقة 37، وفيديريكو ديماركو في الدقيقة 42، وماركوس تورام في الدقيقة 44، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق نقطتين على يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.