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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لإدخار 10.8 مليار دولار.. فولكس فاجن تخفض عدد موظفيها

صدى البلد

تتناوب مشاكل فولكس فاجن للحصول على مكان تحت الأضواء، بعد إيقاف الإنتاج مؤقتًا في بعض مصانع السيارات الكهربائية التابعة لها في أوروبا، بسبب ضعف الطلب وقول الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية إنها "لم تعد قادرة على المنافسة"، أصدرت شركة تصنيع السيارات الشعبية مزيدًا من التفاصيل حول خطة التوفير البالغة 10.8 مليار دولار والتي من شأنها أن تعيدها إلى المسار الصحيح .

 

وفقًا لمجلة Automotive News Europe، نقلاً عن مذكرة داخلية، تخطط شركة فولكس فاجن لخفض تكاليف الموظفين الإداريين بمقدار الخمس. في جميع أنحاء العالم، كان لدى شركة صناعة السيارات الألمانية حوالي 600 ألف موظف في عام 2016، عندما واجهت رد فعل عنيفًا شديدًا بعد فضيحة ديزلجيت. وفي ذلك الوقت، أعلنت أن ما يقرب من 30 ألف شخص سيفقدون وظائفهم.

 

وهذا يترك ما يقرب من 560.000 شخص اليوم. ويعني خمس ذلك أنه من المحتمل أن تتأثر 112 ألف وظيفة بالتغيير، لكن فولكس فاجن قالت إنها لن تلجأ إلى تسريح العمال. وذكرت المذكرة الداخلية أنه بدلا من ذلك، سيتم تخفيض عدد الموظفين عن طريق التقاعد الجزئي والمبكر.

 

إلى جانب إعادة الهيكلة، ستقوم شركة فولكس فاجن بتخفيض دورات المنتج من 50 شهرًا أو ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات فقط. وهذا يعني أننا يجب أن نرى نماذج محسنة ونماذج الجيل الجديد بعد عام واحد خلال فترة حياتهم. علاوة على ذلك، لن يتم بعد الآن بناء موقع للبحث والتطوير مخطط له بقيمة 862 مليون دولار (800 مليون يورو) في فولفسبورج بألمانيا.

 

وفي العقد الماضي، أنتجت شركة فولكس فاجن حوالي 780 ألف سيارة في المتوسط سنويًا في مصنعها في فولفسبورج. وبالمقارنة، تأمل الشركة هذا العام في تحقيق 500 ألف وحدة، وهو أقل بكثير من إنجازاتها السابقة. وقالت رئيسة مجلس العمل دانييلا كافالو لصحيفة أوتوموتيف نيوز أوروبا: "في نهاية نوفمبر، بعد 11 من أصل 12 شهرًا، أنتجنا 453 ألف سيارة".

 

وقال رئيس العلامة التجارية توماس شيفر للموظفين في اجتماع في فولفسبورج يوم الأربعاء: "سنحتاج إلى العمل مع عدد أقل من الأشخاص في العديد من المجالات في فولكس فاجن في المستقبل". وأضاف: "هذا لا يعني المزيد من العمل لعدد أقل من الناس، بل التخلص من العادات القديمة وقول لا لتكرار الجهود وعدم الكفاءة".

فولكس فاجن السيارات الكهربائية اوروبا Automotive News Europe فولفسبورج ديزلجيت

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