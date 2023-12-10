بدء التصويت في الساعة التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من بين 4 مرشحين

يبدأ تصويت المصريين في الساعة التاسعة صباحًا اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، في جميع المحافظات، لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين، لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالى، رمز “النجمة”، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز “الشمس”، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز “النخلة”، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز “السلم”.

وتستمر عملية تصويت المصريين لـ 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، إضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

واستعدت جميع المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في تمام التاسعة صباح الأحد ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وسط إجراءات ميسرة للناخبين أعداتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخطة تأمين لمحيط مركز الاقتراع أعدتها وزارة الداخلية.

67 مليون ناخب يحق لهم التصويت

بلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة داخل مصر نحو 67 مليون ناخب وفقا لقاعدة بيانات الناخبين. وتجري انتخابات الرئاسة داخل 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية

وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، ويجري البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات

تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023، وحددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

موعد جولة الإعادة خارج مصر

تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

جولة الإعادة داخل مصر

تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

موعد إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 16 يناير ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية.