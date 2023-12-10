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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رشاقة ومرونة مي عمر داخل صالة الجيم

مي عمر
مي عمر

شاركت  الفنانة مي عمر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت مي عمر في الصورة بإطلالة رياضية جريئة، وهى تؤدى تدريبات رياضية شاقة من الجيم مما نال إعجاب متابعيها.
 

خطفت مي عمر الأنظار في الحفل مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموفالمصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وحمل فستان مي عمر توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وبلغ سعر التصميم 21 ألف جنيه، ونال إعجاب متابعيها علىالسوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا علىالألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

الفنانة مى عمر فستان مي عمر صالة الجيم مهرجان الفضائيات العربية إطلالة رياضية جريئة

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