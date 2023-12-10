شاهد.. رشاقة ومرونة مي عمر داخل صالة الجيم

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت مي عمر في الصورة بإطلالة رياضية جريئة، وهى تؤدى تدريبات رياضية شاقة من الجيم مما نال إعجاب متابعيها.



خطفت مي عمر الأنظار في الحفل مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموفالمصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وحمل فستان مي عمر توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وبلغ سعر التصميم 21 ألف جنيه، ونال إعجاب متابعيها علىالسوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا علىالألوان المتناسقة مع لون بشرتها.