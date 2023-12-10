عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

فيلم درويلة
فيلم درويلة

كشف صناع فيلم "درويلة" عن الإعلان التشويقى الأول للعمل، استعدادا لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى.

 

وظهر فى هذا السيزر التشويقى الأول لفيلم "درويلة"، بأنه مليء بالإثارة والتشويق والغموض والأكشن، ولم يظهر نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة، ولكن قال النجم عمرو عبد الجليل تدوينه بصوته في آخر الفيديو قائلاً: "هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس".

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

فيلم درويلة 

وسبق وأن أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة"، خلال الفترة المنصرمة عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن البوستر التشويقي للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

عمرو عبد الجليل محمود عبد المغني محمد دياسطى محمد علي فيلم درويلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

آيتن أمين تكشف تفاصيل اختيار فيلم "ال شنب" بمهرجان الجونة

تركى ال الشيخ: تشيللو أول فيلم عربى يعرض فى 1000 شاشة بأمريكا

نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التلفزيونية وترد على دينا الشربينى

تعاون مع عمرو دياب.. موعد جنازة الملحن وليد جويد

آية سماحة: شكرا لكل من واسانى فى أمى الثانية ناهد فريد شوقى

لصوص يقتحمون منزل فنان أجنبي شهير بغرض السرقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته : توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين

الشباب يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالزمالك

المرشح عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

إقبال كثيف من الشباب على لجان الانتخابات الرئاسية بأرض اللواء وبولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ