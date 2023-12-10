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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تغير المناخ وراء وصول هجمات الدببة في اليابان لمستوى قياسي.. اعرف السبب

تغير المناخ وراء
تغير المناخ وراء وصول هجمات الدببة في اليابان لمستوى قياسي

يعتبر عام 2023 هو عام قياسي لهجمات الدببة في اليابان حيث نجا 212 شخص على الأقل من هذه الهجمات بينما توفى 6 أشخاص، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة بالدولة.

ورغم أن مشاهدة الدببة في اليابان ليست بالأمر الغريب، إلا أنها تتركز في الجزء الشمالي من البلاد حيث الجبال والأدغال الخضراء والأنهار التي تشكل بيئة مثالية لهم ومليئة بالغذاء الذي يحتاجونه كالفواكه والحشرات. 

الجوع

أما هذا العام، فأكد الخبراء أن الدببة في اليابان تغامر بالخروج من بيئتها إلى المناطق الحضرية بسبب شعورها بالجوع ورغبتًا منها في البحث عن الطعام. ويشير البعض منهم أن السبب في ذلك هو تغير المناخ الذي يؤثر بشكل سلبي على تلقيح وإزهار بعض المصادر التقليدية لغذاء الحيوانات.

وقال الأستاذ المشارك ماكي ياماموتو، الذي يدرس الدببة في جامعة ناجاوكا للتكنولوجيا في نيجاتا: "تقوم الدببة بتوسيع نطاق موطنها هذا العام وتنزل إلى المناطق القريبة من المستوطنات البشرية بحثًا عن الطعام". مضيفًا أن هذا الأمر يتسبب في مهاجمتهم بشكل متزايد للأشخاص الذين يجدونهم في طريقهم.

واعتبارًا من نوفمبر الماضي، كانت هناك 19191 مشاهدة للدببة في جميع أنحاء اليابان، بارتفاع من 11135 مشاهدة طوال العام السابق بأكمله و12743 مشاهدة في عام 2021.

وقد سجلت محافظة إيواتي، حالات أكثر من أي مكان آخر - 5158 - تليها محافظة أكيتا المجاورة، التي أبلغت عن 3000 حالة مشاهدة.

اليابان هجمات الدببة الدببة الجوع تغير المناخ

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