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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد في المشاركة بالانتخابات بأسوان.. صور

صدى البلد

شهدت الدقائق الأولي من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بمحافظة أسوان تواجد عدد كبير من الناخبين.

 

وسيطر كبار السن والسيدات علي المشهد في الساعة الأولي من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.


وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

وتضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

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