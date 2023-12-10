رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار حنقي الجبالي، رئيس مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحا في كافة أنحاء الجمهورية.

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.