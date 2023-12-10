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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أدلى المستشار حنقي الجبالي، رئيس مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحا في كافة أنحاء الجمهورية.

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المرشح الرئاسي حازم عمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

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