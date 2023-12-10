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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. ناخبون يهتفون باسم "السيسي" داخل لجان الانتخابات الرئاسية بسوهاج

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية بسوهاج

هتف ناخبون  باللجنة المقامة بمدرسة الشهيد خليل الضمراني، بمحافظة سوهاج، باسم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مشهد مبهج يظهر فيه حب الوطن والانتماء.

“تحيا مصر تحيا مصر.. صوتك أمانة بلدك محتاجلك”، بهذه الكلمات وبوتيرة حب الوطن، يسير الصوت بين أروقة اللجنة، وزغاريد النساء كانت تزلزل أرض المدرسة بسوهاج.

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IMG_20231210_101829
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IMG_20231210_101825

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18 لجنة عامة و684 لجنة فرعية بسوهاج

وكان قد تم فتح أبواب 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، بـ603 مركز انتخابي، أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بأولى أيام انتخابات الرئاسة 2024م.

ومن المُقرر أن تستمر انتخابات الرئاسة طوال ثلاثة أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنًا.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد ناشد جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ من أجل متابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول، وتذليل أية معوقات قد تواجه الناخبين.

كما وجه من عدة ليالي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية؛ من أجل حماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج السيسي كبار السن الانتخابات الرئاسية

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