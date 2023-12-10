السويس.. 61 لجنة لجنة تستقبل 484502 مواطنا في الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية في السويس أبوابها اليوم الأحد، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية منذ الصباح الباكر ، حيث انتظمت عملية الاقتراع في 61 لجنة فرعية.

وأشرف اللواء حسام الدين الدح مدير امن السويس الاجراءات الامنية برفقة ناىبه اللواء هشام محى ومساعدوه حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشرطة والمرور، للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين.

من المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار 3 أيام بداية من اليوم الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 12 ديسمبر 2023.



تم تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس، في أحياء المحافظة وعددها 49 مركزا انتخابيا، على مستوى أحياء السويس، بعدد 61 لجنة فرعية منها 6 لجان للمغتربين.

وأكد المحافظ علي رؤساء الاحياء بضرورة المرور المستمر علي اللحان ومراجعة كافة المرافق والخدمات داخل مقار اللجان الانتخابية والمراكز الانتخابية بالمدارس. مشددا علي ضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة داخل اللجان وتوفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين والتسهيل علي الناخبين الوصول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن حقهم الانتخابي.



ودعا المحافظ أبناء السويس وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية لنؤكد للعالم أن مصر دولة حضارة ولديها شعب يحب الانتماء لوطنهم الحبيب مصر.

يذكر ان محافظة السويس بها عدد 1لجنة عامة.. ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية

ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي.



ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي..

ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب

اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب بالجناين

أما عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس فهي 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء. وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين