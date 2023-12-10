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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالزمالك.. ويناشد المصريين المُشاركة 

صدى البلد

أدلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، الأحد، بصحبة أسرته، وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وناشد “العشري”، في تصريحات له على هامش تواجده في اللجنة الانتخابية، المصريين المُشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

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وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر

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وزير التموين يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد الصيرفي بالجيزة|صور

وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن ما تحقق في مصر على أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية على جميع المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.

ونوه “العشري” إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة، يؤكد الحفاظ على الخطوات الإيجابية نحو مستقبل أفضل على جميع الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
 

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