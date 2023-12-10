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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«الوطنية للانتخابات»: كثافات عالية في لجان الوافدين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 11.631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة بدأت استقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن آخر لجنة فُتحت بالجيزة هي مبنى 44 بقسم العياط، بسبب اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي.

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استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء


وأوضح بنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز": "هناك كثافات عالية بلجان الوافدين ولجان المحافظات وجار متابعة التكدسات، وهناك إقبال جماهيري ملحوظ في كل اللجان، وبخاصة الوافدين على مستوى المحافظات، وسيتم الدعم إذا احتاج الأمر التدعيم بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة".


وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

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