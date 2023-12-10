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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

زحام على لجان الانتخابات
زحام على لجان الانتخابات في سيناء

استمر توافد الناخبين في محافظة  شمال سيناء عل لجان الانتخابات للادلاء باصواتهم في صناديق القتراع لاختيار رئيس مصر لفترة  رئاسية مقبلة مدتها6سنوات.

 

وقد لوحظ تواجد عدد كبير من الشباب الذي يقوم باستخراج الأسماء للناخبين قبل دخولهم اللجان للتسهيل عليهم عملية التصويت، كما ظهرت السيدات  بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن لاختيار الرئيس. 

حيث ارتفعت نسب الحضور في لجان ابو صقل وعباس صالح بضاحية السلام والفواخرية ومجمع المدارس بالعريش حضور ملحوظ للناخبين  للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

بناء الوطن

كما سجل الحضور في لجان مدينة  بئر العبد وقراها في النجاح  ونجيله ورابعة  وسالمانة ورمانة وكذلك حي الكوثر  بالشيخ زويد حضور مكثف من جانب الناخبين لبث رسالة للعالم بان أبناء سيناء يشاركون في بناء وطنهم مصر.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية  بالمحافظة عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 

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انعقاد غرفة عمليات شمال سيناء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

سيناء لجان الانتخابات الرئاسية مصر

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