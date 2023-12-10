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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد غرفة عمليات شمال سيناء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

اجتماع غرفة العمليات
اجتماع غرفة العمليات بسيناء

انعقدت، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، لمتابعة عملية سير الانتخابات الرئاسية، برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ علي أن الغرفة بحضور اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتضم مندوبين عن عدد من الجهات المعنية من بينها مديرية الامن والصحة والإسعاف والتعليم والشباب والرياضة والتليفونات والهلال الأحمر والمياه والكهرباء. 

 

غرفة العمليات:


وأشار المحافظ إلي أن الغرفة تتلقي الاخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وإزالة المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاحها، والتواصل مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية.

من جانبه أكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة علي تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن برئاسة رؤساء مجالس المدن، بنفس تشكيل غرفة عمليات المحافظة.

أشار إلى أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين علي ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

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