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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لبدء الاستحقاق الانتخابي .. محافظ شمال سيناء يتفقد اللجان

تفقد لجان الانتخابات
تفقد لجان الانتخابات في مدارس العريش

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، عدد من اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين ومتابعة جاهزية اللجان.

وقد شملت جولة المحافظ، بعض اللجان الانتخابية بمدينة العريش وهي لجنة مدرسة الشهيدة سلمي سعيد الابتدائية و مدرسة عباس صالح الابتدائية  ومدرسة عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات ومدرسة الشهيد محمد حمدي بكير الابتدائيه و مدرسة أبو حنيفة الابتدائيه ومدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية للبنات .

تم تجهيز اللجان بكافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبردات المياه ، والأثاث داخل وخارج المقار الانتخابية ، كما شاهد  أيضاً تجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالي وحضاري .


وأعطى  التوجيهات برفع أي إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الانتخابية أو الطرق المؤدية إليها مع تخصيص سيارات إسعاف ، والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات بداخل أو بالقرب من اللجان الانتخابية.

كما أعطى التعليمات لرؤساء المدن بعمل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ورصد إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية وإزالة أي معوقات تواجه العملية الانتخابية ، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري ومن مديرية الشباب والرياضة لمساعدة الناخبين لمساعدة المواطنين في التعرف على اللجان الانتخابية .

كبار السن 

كما طالب بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية ، بجانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة وللمرضى والمواطنين المسنين .

تبلغ عدد لجان الانتخابات بالمحافظة "٣٧" لجنة بالمدارس+ "٣" لجان ( معهد أزهري ببئر العبد ، معهد أزهري بالحسنة + الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل ) .

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