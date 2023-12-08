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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في برنامج زيارة المعالم السياحية للمحافظات الحدودية

الشباب المشاركة في
الشباب المشاركة في برنامج اهل مصر

تشارك  مديريه الشباب والرياضة بشمال سيناء ،في برنامج  زيارة  المعالم السياحية  لمعرفة عظمه التاريخ ، ضمن رنامج اهل مصر للمحافظات الحدوديه ، بمحافظه الوادى الجديد ، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2023 الجاري بمشاركة 15 شاب وفتاة من أبناء شمال سيناء .

يأتي البرنامج برعايه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال،وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء .

 

 

المعالم السياحية:

يتضمن البرنامج  زيارة أهم المعالم السياحية، معبد هيبس،  معبد الغويطه وزياره إلى مصنع البلح ، بالإضافة إلى حضور ندوات عن استراتيجية الأمن القومي   .

وقال محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب،  أن البرنامج يهدف الى زياده الوعى وخلق الانتماء والولاء، وأن  دعم ورعايه الوزاره لنجاح البرنامج وتذليل كافه العقبات مع التأكيد على دور الشباب .

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