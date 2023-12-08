شمال سيناء تشارك في برنامج زيارة المعالم السياحية للمحافظات الحدودية

تشارك مديريه الشباب والرياضة بشمال سيناء ،في برنامج زيارة المعالم السياحية لمعرفة عظمه التاريخ ، ضمن رنامج اهل مصر للمحافظات الحدوديه ، بمحافظه الوادى الجديد ، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2023 الجاري بمشاركة 15 شاب وفتاة من أبناء شمال سيناء .

يأتي البرنامج برعايه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال،وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء .

المعالم السياحية:

يتضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية، معبد هيبس، معبد الغويطه وزياره إلى مصنع البلح ، بالإضافة إلى حضور ندوات عن استراتيجية الأمن القومي .

وقال محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب، أن البرنامج يهدف الى زياده الوعى وخلق الانتماء والولاء، وأن دعم ورعايه الوزاره لنجاح البرنامج وتذليل كافه العقبات مع التأكيد على دور الشباب .