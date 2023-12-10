رئيس المجلس القومي للمرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.



وقال مصطفى الشيمي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة سوهاج، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن من يحق له التصويت في الاستحقاق الرئاسي في محافظة سوهاج، يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و 846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.