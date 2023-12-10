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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وطني أهم من صحتي.. مسنة تحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية في الجيزة|شاهد

السيدة المسنة
السيدة المسنة

شاركت المواطنة مبروكة قاسم، صاحبة الـ 80 عاما في الانتخابات الرئاسية 2024، وحرصت على الرغم من سنها الكبير على المشاركة في العملية الانتخابية للإدلاء بصوتها بلجنة رقم 2 في مدرسة أبو الهول القومية بالجيزة.

وأكدت مبروكة، أنها مريضة وتعاني من مشاكل صحية متعددة، ورغم ذلك حرصت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية من أجل بناء الوطن وتنميته.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية، لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل جميع العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

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