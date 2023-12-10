نقيب المعلمين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة محمد على محجوب بالتبين

أدلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الدكتور محمد علي محجوب بالتبين في محافظة القاهرة، وسط مشاركة كبيرة من الناخبين للأدلاء بصوتهم في الانتخابات.

وأكد الزناتي، أن الإقبال الكبير على التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، يكشف وحدة المصريين وحرصهم على مصالح الوطن العليا، ووعيهم الكبير بتنفيذ الاستحقاق الدستوري ورسم صورة مضيئة عن الديمقراطية المصرية، وثقة كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية، التي تتم بإشراف قضائي كامل.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة التي تتسم بالصراحة والمكاشفة في كل القضايا، جعلت المواطن على ثقة كبيرة بالدولة ومسئوليها، وما نشهده اليوم من حضور كبير من الناخبين لصناديق الاقتراع، للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن وعى المصريين وثقتهم في الدولة، أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن.

وأضاف "الزناتي" ، أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة ، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

المشاركة بإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية

وطالب نقيب المعلمين، جموع المصريين ومنهم المعلمين الاستمرار في المشاركة بإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليومين القادمين، وأن يكونوا صور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.