عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المعلمين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة محمد على محجوب بالتبين

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

أدلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الدكتور محمد علي محجوب بالتبين في محافظة القاهرة، وسط مشاركة كبيرة من الناخبين للأدلاء بصوتهم في الانتخابات.

وأكد الزناتي، أن الإقبال الكبير على التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، يكشف وحدة المصريين وحرصهم على مصالح الوطن العليا، ووعيهم الكبير بتنفيذ الاستحقاق الدستوري ورسم صورة مضيئة عن الديمقراطية المصرية، وثقة كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية، التي تتم بإشراف قضائي كامل.

نقيب المعلمين: السيسي رجل المرحلة فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة

نقيب المعلمين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة محمد على محجوب بالتبين

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة التي تتسم بالصراحة والمكاشفة في كل القضايا، جعلت المواطن على ثقة كبيرة بالدولة ومسئوليها، وما نشهده اليوم من حضور كبير من الناخبين لصناديق الاقتراع، للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن وعى المصريين وثقتهم في الدولة، أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن.

وأضاف "الزناتي" ، أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة ، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

المشاركة بإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية

وطالب نقيب المعلمين، جموع المصريين ومنهم المعلمين الاستمرار في المشاركة بإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليومين القادمين، وأن يكونوا صور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.

الانتخابات الجمهورية الجديدة الاقتراع ناخب الشائعات الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عقب الإدلاء بصوته.. الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بالهيئة والمواطنين للمشاركة في الانتخابات

المصريين الأحرار: تسهيلات لأول مرة لذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية الحالية

وزير النقل: نعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

رئيس لجنة عامة في شرم الشيخ: إقبال كبير من الناخبين على صناديق «الوافدين»

مصر تنتخب.. زحام أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ