عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حسن شاكوش
حسن شاكوش

حرص كل من الفنان تامر عبد المنعم والفنان صبرى فواز والفنان حسن شاكوش على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم.

وتواجد عدد من الشباب أمام لجان كلية الفنون الجميلة لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم ومعرفة لجانهم الانتخابية.

وشهدت لجنة كلية الفنون الجميلة توافد عدد متوسط من كبار السن للمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

الانتخابات الرئاسية 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
حسن شاكوش تامر عبد المنعم صبرى فواز الانتخابات الرئاسية أفلام تامر عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

حسين فهمى ينشر صورا لمشاركته في الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

شاركت فى لجنة التحكيم.. أمينة خليل: تجربتى بمهرجان البحر الأحمر ثرية

خالد جلال يقدم ورشة وغسان مسعود في لجنة التحكيم بمهرجان الرياض للمسرح

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

علي الهلباوي يحيي حفل "الحضرة".. الجمعة المقبل

بعد أيام من رحيل شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

إيرادات الأفلام.. أسر ياسين ينتصر على الجميع ومحمد فراج يتراجع

ترشيحاتنا

تعجرف وتعسف.. كوريا الشمالية تشن هجومًا عنيفا على أمريكا بعد استخدامها الفيتو

رئيس الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس اتحاد كرة القدم يدلى بصوته بالأقصر

رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في لجان الوافدين بالسادس من أكتوبر

طوابير أمام لجان الوافدين بأكتوبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سويلم: إعادة استخدام 21 مليار م2 من المياه يتطلب الاهتمام بالخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ