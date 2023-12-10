رئيس إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية: المشاركة الانتخابية واجب وطني

دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة المطران سامى فوزى في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي.