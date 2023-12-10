مطران الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، صباح اليوم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام، (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

رافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، وقد توجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

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