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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطران الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانبا ابرام مطران
الانبا ابرام مطران الفيوم أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، صباح اليوم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام، (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

رافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، وقد توجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

 

وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

 

 

محافظ الفيوم يتابع انتظام عمليات تصويت الناخبين بلجان الانتخابات الرئاسية

 

 

 

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