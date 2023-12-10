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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 250 شركة سياحة.. الغردقة تستضيف المؤتمر السنوي لأحد منظمي الرحلات الألمان

منظم الرحلات الألماني
منظم الرحلات الألماني

تستضيف مدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours للإعلان عن كتالوجاته للموسم السياحي الصيفي القادم 2024، بالإضافة إلى الزيارة التعريفية التي ينظمها لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية.

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أن اختيار منظم الرحلات الألماني لمصر لعقد هذا المؤتمر يأتي في إطار المكانة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السائح الألماني حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة لديه.

وأوضح أن الزيارات التعريفية التي يتم تنظيمها لاسيما لممثلي شركات السياحية تعد من أفضل وسائل الترويج السياحي للمقاصد السياحية لأنها تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة حيث تعد شركات السياحية نقطة الالتقاء الأولى مع السائحين المحتملين لزيارة أي مقصد سياحي.

وألقى محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة كلمة خلال المؤتمر، نيابة عن عمرو القاضي، استهلها بالترحيب بمجلس إدارة منظم الرحلات الألماني Alltours وبالحضور من ممثلي شركات السياحة الألمانية، مثمَناً على اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر.

كما ألقى الضوء خلال كلمته على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز التي توفرها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر والتي من بينها الحملات الترويجية المشتركة والزيارات التعريفية.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا المؤتمر تتضمن عدد من ورش العمل بحضور ممثلي 250 شركة سياحة ألمانية بالإضافة إلى معرض سياحي يضم نحو 30 فندق ومنتجع سياحي في مصر و20 فندق من مختلف دول العالم.
 

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المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours الغردقة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية الوافدة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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