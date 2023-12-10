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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عبد الباسط حمودة في المقدمة.. حشود أمام اللجان للتصويت بدار السلام.. صور

احتشاد المواطنين
احتشاد المواطنين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم

شهدت لجان منطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، احتشاد المواطنين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، في أول أيام تصويت المصريين في كل أنحاء الجمهورية.


وجاء على رأس الحضور المطرب عبدالباسط حمودة، الذي أكد أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، داعيًا المصريين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.


وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.


وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

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