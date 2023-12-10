بالصور.. العاملون بموانئ البحر الأحمر يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شارك اليوم العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث قامت الهيئة بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين لمقار لجانهم الانتخابية لتمكين العاملين في الهيئة والموانئ التابعة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء ) من المشاركة في الانتخابات كواجب وطني وحق دستوري وقانونى وتسهيل انتقالهم الى صناديق الاقتراع وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك مع التزام العاملين بنظام التناوب وفقا للمواعيد المحددة وذلك استكمالا لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج.

ودعا اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العاملين بالهيئة للمشاركة في الانتخابات واستعمال حقهم الدستوري في اختيار من يرونه مناسبا للمرحلة القادمة لرئاسة مصر ليكون قادرا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد لستة سنوات قادمة، حيث تعتبر المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لكل مواطن، وليست رفاهية في ظل التحديات العالمية والأزمات الإقليمية المتعددة، والأهم ان مصر تستحق منا جميعا ان تظهر بصورة مشرفة امام العالم فهى مهد الحضارة والتاريخ وهى من علمت العالم كيف يكون حب الأوطان .

IMG-20231210-WA0087