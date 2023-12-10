طلبة الجامعات بالسويس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الاداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الاول لانطلاق الماراثون الانتخابي، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار ٣ أيام، مما لا يؤثر علي انتظام العملية الدراسية.

كما حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، و د. ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و د.أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، امين عام الجامعة، علي مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد الطلاب ، على حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.