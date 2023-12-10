طوابير وحشود كبيرة في حي الأسمرات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إنه يتواجد أمام مدرسة تحيا مصر 2 بحي الأسمرات، مشيرًا إلى أن هناك مشاركة من السيدات والرجال والأطفال أيضًا الذي يتابعون لأول مرة انتخابات رئاسية، في ظل وجود أعلام مصر مرفوعة والأغاني الوطنية.



وأضاف هاني النحاس، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن كبار السن والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة حرصوا على المشاركة، موضحًا أنه كان هناك بعض الطوابير الخاصة بالناخبين منذ الساعة الثامنة صباحًا في التجمع الأول وتم اللقاء بعدد من الوزراء مثل وزير التعليم والعدل والإسكان، والجميع كان يدعو الشعب المصري للتواجد وضرورة الإدلاء بأصواتهم أي كان اختيارهم لأي من المرشحين الأربعة.



وتابع، أن حي الأسمرات مشروع مهم للدولة المصرية للقضاء على العشوائيات، موضحًا أنه كان هناك طوابير كبيرة جدًا وحشود أمام مدرسة تحيا مصر 2 بالأسمرات.



وأردف، هاني النحاس، أنه بالحديث مع الكثير من أهالي حي الأسمرات وجدت أن الكثير من أهالي الحي يقوموا بإدلاء أصواتهم للمرة الأولى، مؤكدًا: «كل الأطفال رافعين علم مصر وبيشوفوا بلدهم فيها انتخابات رئاسية وتقريبًا أول مرة يشوفوا المشهد دا».



وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على مدار 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

