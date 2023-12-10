صحة الإسكندرية: تواجد طبي في محيط اللجان الانتخابية للتأمين والتعامل مع الطوارئ

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن هناك تواجد طبي في محيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، لتقديم خدمات التأمين الطبي والطوارئ بالإضافة إلى مبادرات الصحة العامة والعيادات المتنقلة للكشف وصرف العلاج بالمجان.

وحثت وكيلة الوزارة ، جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية على ممارسة حقهم في المشاركة الإيجابية بالاستحقاق الدستورى وعدم التكاسل عن أداء الدور الوطني بحرية كاملة.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة بالمحافظة وحتى انتهاء العملية الانتخابية، مؤكدة أنه تم رفع حالة الطوارئ لتلقي الشكاوى وتذليل العقبات.