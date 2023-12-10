عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة صفية زغلول

صدى البلد

أدلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة بمدرسة صفية زغلول، بمدينة العبور بحي الأربعين، رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس و الأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة 
كما رافق المحافظ كلا من العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء و عدد من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة .

وقال محافظ السويس إن المحافظة استعدت للانتخابات منذ شهر ونصف، مشيرًا إلى أن لجان المغتربين تشهد حضور غير مسبق بسبب تواجد الآلاف من المغتربين بالسويس لما بها من خمس موانئ و مشاريع عملاقة و منطقتين اقتصاديتين ومؤكدا على ان هناك حالة اقبال كامل من المواطنين للادلاء باصواتهم بحرية و انطلاق و للتعبير للعالم باجمعه عن مدى الوعي و المشاركة للمصريين و العُرس الديموقراطي المتواجد حاليا و هذا يدعونا جميعا للفخر…مؤكدا على أن الحضور الجماهيري الكبير والطوابير أمام اللجان ترد على أي انتقادات.
وفتحت اللجان الفرعية في محافظة السويس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. 
يذكر ان محافظة السويس بها عدد 1لجنة عامة.. ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية
ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي
ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي.. 
ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب 
اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل  ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب  بالجناين
اما عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس عدد 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء.. وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين

اري استعد أصواتهم اقبال الأ اقتصا أصوات أستاذ ادي أسع ارك الاربعين الآلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة 2024.. النائب محمد أبو العينين يتفقد لجان الدقي | صور

مش هنلاقي زيه .. مسن أسواني علي كرسي متحرك ينتخب السيسي| شاهد

المتحدث باسم الكنيسة لـ صدى البلد: المشهد الانتخابي يعبر عن وعى المصريين

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

بُناة الجمهورية الجديدة.. حشود كبيرة بلجان العاصمة الإدارية الجديدة فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. الوطنية للانتخابات تعلن راحة ساعة بجميع اللجان للقضاة والمشرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناخبين ومريض يدلي بصوته في الإسعاف ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام.. لقطات من قلب الانتخابات

في عيد ميلادها الـ63.. 10 صور أثارت الجدل للفنانة لوسي

حضور قوي للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر في الانتخابات الرئاسية

بملابس الإحرام.. شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية | شاهد

فيديو

حكيم ينشر فيديو جديد وأشرف زكى بالحبر الفسفورى فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ