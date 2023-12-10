محافظ السويس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة صفية زغلول

أدلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة بمدرسة صفية زغلول، بمدينة العبور بحي الأربعين، رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس و الأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة

كما رافق المحافظ كلا من العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء و عدد من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة .

وقال محافظ السويس إن المحافظة استعدت للانتخابات منذ شهر ونصف، مشيرًا إلى أن لجان المغتربين تشهد حضور غير مسبق بسبب تواجد الآلاف من المغتربين بالسويس لما بها من خمس موانئ و مشاريع عملاقة و منطقتين اقتصاديتين ومؤكدا على ان هناك حالة اقبال كامل من المواطنين للادلاء باصواتهم بحرية و انطلاق و للتعبير للعالم باجمعه عن مدى الوعي و المشاركة للمصريين و العُرس الديموقراطي المتواجد حاليا و هذا يدعونا جميعا للفخر…مؤكدا على أن الحضور الجماهيري الكبير والطوابير أمام اللجان ترد على أي انتقادات.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة السويس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

يذكر ان محافظة السويس بها عدد 1لجنة عامة.. ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية

ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي

ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي..

ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب

اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب بالجناين

اما عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس عدد 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء.. وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين