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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطتها للمشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة ، اجتماعا اليوم لبحث خطة مشاركتها في المعارض الدولية خلال عام 2024 .

شارك في الاجتماع أشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض الدولية والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة.

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة هي تواجد المنتجات المصرية في الاسواق العالمية وكذلك فتح أسواق تصديرية للصناعات الهندسية المصرية بمختلف أنواعها.

وأكد ان تجربة الغرفة مؤخرا في معرض التشييد والبناء بمدينة بغداد بالعراق حققت نجاحًا كبيرا وأكدت وجود طلب كبير على المنتجات المصرية في السوق العراقي ولذلك نحن نستهدف في خطتنا التوسع في المشاركة بعدد من المعارض في العراق .

وقال أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض إن السوق العراقي سوق واعد وكانت مشاركة الغرفة به قوية جدا وتمثيلا مشرفا من الغرفة من خلال رئيس الغرفة والمدير التنفيذي للغرفة .

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وقدم الهواري درع تكريم الى محمد المهندس رئيس الغرفة على المجهود الذي تم بذله والنجاح الذي تم بمعرض بغداد للتشييد والبناء.

وعن خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها، كشف محمد المهندس ان الغرفة تستهدف التواجد بالسوق العراقي بشركاتها من خلال المشاركة في معرض الزراعة والمعدات والآلا ت والتعبئة والتغليف اكتوبر 2024 وكذلك في شهر نوفمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والانشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة والادوات الصحية والمواسير والانارة بكل أنواعها والطاقة الشمسية وأيضا في الفترة من 5 الى 7 ديسمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض تجهيزات المنزل والكافيهات والمطاعم والفنادق في بغداد بالاجهزة المنزلية والاواني والأدوات الكهربائية.

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أما في المغرب فنحن نشارك في معرض " اليك إكسبو في الدار البيضاء من 7 الى 9 نوفمبر 2024 وتدرس الغرفة أيضا التواجد في السوق الليبي لتنظيم معرض للطاقة الجديدة والمتجددة.

غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس شركة بيزنس بلس المعارض الدولية المنتجات المصرية

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