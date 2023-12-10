أخبار التوك شو.. انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية.. رسالة من النائب محمد أبو العنين للمصريين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا

أحاط الآلاف من المواطنين في محافظة المنيا شيخا وقسيسا، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات الوطنية، وذلك أثناء توافدهم على اللجان الانتخابية.



أستاذ قانون دستوري: تفاجأت بإقبال المصريين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر



قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه فوجئ بتوافد أعداد كبيرة من المصريين على اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الإقبال على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، نظرًا لتوقيتاتها بأنها 3 أيام عمل، مقارنة بأيام تصويت المصريين في الخارج والتي كانت في 3 أيام إجازات.

وأضاف عبد الله المغازي، في حواره لقناة “صدى البلد”، مع الإعلامية رشا مجدي، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات الرئاسية تعتبر الُلحمة ما بين الشعب والدولة الوطنية ومؤسساتها

«التنسيقية»: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام بالغ من المصريين

قال محمد صلاح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام بالغ من المصريين، حيث تأتي في ظروف داخلية وإقليمية ودولية محيطة للدولة المصرية.

ناخب من كبار السن: مشاركتي واجب وطني وأشجع الشباب على النزول

قال ناخب من كبار السن بالمنوفية، بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية، إن مشاركته في الانتخابات واجب وطني لابد من تأديته، ومن المفترض أن يكون الشباب أحرص الناس على الحضور والمشاركة.

وأضاف، أن كل عائلته وأبنائه وأحفاده أيضا مشاركين بالعملية الانتخابية، والتي تعتبر واجب وطني و تحدد المستقبل، ولابد ان يكون اختيار المرشح الرئاسي اختيار جيد وسليم وليس به مجاملة، م





مدرسة الطبري بالشروق تشهد تزايدًا في أعداد الناخبين.. ومستشار اللجنة يتدخل|فيديو



أكدت قناة "إكسترا نيوز"، أن مدرسة الطبري في مدينة الشروق تشهد تزايدًا في أعداد الوافدين، وتدخل رئيس الهيئة للوطنية للانتخابات، حيث لبى طلب المستشار رئيس اللجنة العامة لزيادة الخدمات المقدمة وكل التعزيزات اللوجيستية.



صوتك هيحدد مصير البلد |رشا مجدي توجه رسالة مهمة للمصريين



قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن مشهد الناخبين المصريين اليوم أمام اللجان الانتخابية "مشهد عظيم"، لافتة إلى أنه يجب على كل مواطن مصري المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



أبو العينين: هنبني مع بعض مصر الحديثة.. وقادرين على إجتياز كافة الصعاب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: “ هنبني مع بعض مصر الحديثة بثقة وإيمان وقادرين على إجتياز كافة المشكلات والصعاب”.



وأضاف “أبو العينين” خلال تصريحات عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأحد: “ الاتحاد الأوروبي رغم وجود فيه محموعة معينة مبرمجة على خط معين لكن الأغلبية العظمى مع مصر".



«الوطنية للانتخابات»: كثافات عالية في لجان الوافدين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 11.631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة بدأت استقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن آخر لجنة فُتحت بالجيزة هي مبنى 44 بقسم العياط، بسبب اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي.



أحمد موسى: المصريون يقدمون ملحمة وطنية بالتواجد منذ الصباح الباكر أمام اللجان|فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين بعثوا رسالة للعالم كله بوجودنا أمام لجان الاقتراع ووقوفنا بجانب بلدنا مصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقدم ملحمة وطنية عظيمة بنزوله منذ الصباح الباكر أمام اللجان قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية.













